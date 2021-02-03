В школу принимают детей, возраст которых на 1 сентября составляет от 6,5 до 8 лет включительно. Если вашему чаду настала пора идти в первый класс, самое время задуматься о том, как и когда подавать заявление о зачислении в желаемое учебное заведение.

В новых правилах приема в 1 класс в 2021 году журналист ФАН разбирался с юристом Юлией Холодионовой.

Прием в школу по новому закону: что изменилось?

День знаний, особенно первый в жизни ребенка — одно из самых важных и знаковых событий в жизни каждого человека. Мам и пап будущего первоклассника ждет впереди множество хлопот: покупка школьной формы, рюкзака и канцелярских принадлежностей, первое родительское собрание перед началом учебного года, выбор самого красивого букета для учительницы начальных классов. Но чтобы все это случилось в вашей и детской жизни, сначала придется сделать самый необходимый шаг — подать документы на зачисление в 1 класс. Нужно отметить, что в наступившем году в этой сфере произошли важные изменения. Какие именно — будем выяснять под руководством нашего эксперта.

Сроки приема документов

Юлия Холодионова рассказывает, что самое важное нововведение касается даты начала и окончания приема заявлений. Если еще недавно учебные заведения начинали принимать документы с 1 февраля, то в 2021 закон об образовании диктует новые правила, и сдвигает сроки подачи на весну, а именно на 1 апреля. Продлится кампания до 30 июня для тех, кто проживает на территории, закрепленной за определенной школой, а также для обладающих правом внеочередного приема (о том, кто входит в этот перечень, поговорим немного позже).

Если же ближайшая школа по прописке вас по каким-то причинам не устраивает, и вы присмотрели для своего ребенка престижный лицей в другом районе, то придется подождать до 6 июля. Если к этому моменту в учебном заведении вашей мечты останутся места, вы можете претендовать на зачисление именно туда. Норма по количеству учеников для одного класса начальной школы составляет 25 человек.

Важно! Руководство школы имеет право отказать в приеме лишь в том случае, если классы полностью укомплектованы детьми, зарегистрированными на закрепленной за ней территории или «первоочередниками»! Речь, разумеется, идет только о государственных учебных заведениях. Частные могут устанавливать свои правила зачисления учащихся.

Документы будут принимать до тех пор, пока не закончатся пустующие места, но не позднее, чем до 5 сентября.

Но как быть, если вы дождались заветного 6 июля, и тут вдруг выяснилось, что вакантных мест оказалось меньше, чем желающих поступить? Такая ситуация отнюдь не редкость, если вы «нацелились» на популярную школу с хорошей репутацией, ученики которой неизменно становятся призерами различных олимпиад, имеют высокие баллы по ЕГЭ и поступают в престижные вузы. «Центром притяжения» также нередко становится хорошее оснащение кабинетов, большой выбор дополнительных занятий и секций, наличие бассейна и, самое главное сокровище любой школы— сильные учителя, слава о которых порой распространяется далеко за пределы одного района.

Ситуация, конечно, не из приятных, но переживать из-за того, что ребенок останется не у дел, не стоит. Местное управление образования будет обязано посодействовать родителям и помочь с устройством в другую государственную среднюю школу.

Юлия Холодионова объясняет, что в части 2 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» прописано право каждого на получение общего образования соответствующего его возрасту уровня, и маленький гражданин должен иметь возможность это самое право реализовать. Таким образом, оставить ребенка, достигшего определенного возраста, без места в школе нельзя.

Сроки рассмотрения заявлений

Здесь также были произведены достаточно существенные изменения. Ранее зачисление в 1 класс происходило в течение одной недели с того дня, когда было подано заявление. В 2021-м порядок был изменен: сперва администрация принимает все документы, а затем, когда все заявки собраны, через три рабочих дня директор издает приказ о приеме первоклассников в учебное заведение.

Список льготников

Как уже было сказано выше, живущих в том или ином районе детей в имеющиеся школы распределяют по территориальному принципу, поэтому для поступления нужно иметь прописку. Однако существуют некоторые категории граждан, пользующиеся льготами, которые делятся на три подгруппы:

— Внеочередные. В обход общей очереди идут сироты, не имеющие родителей и находящиеся на попечении государства, а также дети следующих категорий граждан: пострадавших и участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; служащих подразделений особого риска; судей, прокуроров и работников Следственного комитета.

— Первоочередные. Под эту категорию попадают дети военнослужащих, полицейских, росгвардейцев, сотрудников МВД, Федеральной службы исполнения наказаний, Госнаркоконтроля, таможенных органов и т. д. Кроме того — инвалиды, дети инвалидов и первоклашки из многодетных семей.

— Преимущественные. Если старший ребенок является учеником выбранной школы, то его братья и сестры имеют право быть зачисленными туда же при условии проживания по одному адресу. Кроме того, в данную категорию попадают дети учителей, работающих в том же учебном заведении, а также дети матерей-одиночек.

Обратите внимание! Внутренняя очередность льгот может различаться в зависимости от конкретного региона. Единого документа, в котором были бы четко прописаны все существующие льготы и их приоритетность, нет, поэтому за более подробной информацией следует обращаться в местные отделы управления образования.

Как узнать, к какой школе прикреплен конкретный дом?

Итак, никаких льгот для поступления у вас нет, и вы считаете вполне удобным водить ребенка в близлежащую школу? Что ж, у этого решения определенно есть свои плюсы. Помимо того, что вам повезет, и соседняя школа на самом деле может оказаться лучшей в округе, вам не придется вставать на час раньше и тратить драгоценное время на дорогу, а немного освоившись, ученик сможет и вовсе ходить домой самостоятельно. К тому же не возникнет дополнительных «заморочек» с ожиданием свободных мест в учебном заведении не по месту прописки.

Если решение принято, пора узнать какая же из расположенных по соседству школ — «ваша». Юлия Холодионова рассказывает, что выяснить это не составит труда. Перечень учебных заведений и закрепленных за ними адресов формируется администрацией района или города и прописывается в местном акте, который затем размещается на официальных страничках школ в Интернете.

Впрочем, ответ на этот вопрос вы вероятнее всего найдете и просто задав его в поисковике.

Какие документы потребуются при приеме в 1 класс?

Для того чтобы это выяснить, необязательно идти на прием в кабинет директора — все необходимые положения касаемо зачисления в 1 класс или переводе есть на официальных порталах учебных заведений в Интернете.

Там родители первоклашек найдут все о сроках подачи документов, старте и завершении приемной кампании, а также ссылки на сайты, через которые рекомендуется подавать заявление и его форма на случай, если родители решили сделать это лично или по почте.

Наиболее удобным вариантом считается прикрепление необходимых документов через «Госуслуги», однако иногда электроника дает сбои. Так было, например, в 2020-м, когда буквально в первые минуты 1 февраля все массово кинулись штурмовать портал, и система просто-напросто не выдержала такого ажиотажа и зависла.

Даже если все получилось как надо, в школу явиться все же придется для того, чтобы предъявить оригиналы документов. Стандартный набор выглядит следующим образом:

— паспорт матери или отца или иного официального представителя ребенка;

— свидетельство, подтверждающее регистрацию ребенка по месту жительства или пребывания, или документ о составе семьи, который берется в МФЦ;

— заявление — распечатанное с сайта или заполненное от руки непосредственно в школе по имеющемуся образцу;

— свидетельство о рождении ребенка;

— медицинская карта формы 026У-2000. Оформляется в дошкольном учреждении, которое посещал ребенок, или в районной поликлинике, если он в сад не ходил.

Если вы решили отдать малыша в школу раньше или позже положенного возраста, то есть до исполнения ему 6,5 лет или уже по достижении им 8-летнего возраста, то у вас попросят оригинал соответствующего разрешения от представителей местного управления образования, а там, в свою очередь, прежде, чем его выдать, — справку о здоровье и физической готовности ребенка к школе из поликлиники.

Для поступающих вне очереди потребуется документ, подтверждающий льготу.

Кроме того, дополнительно родителям нужно будет заполнить разрешение на обработку персональных данных и заявление о выборе языка обучения и родного языка для изучения.

Что дальше?

Наш эксперт рассказывает, что положительное либо отрицательное решение о приеме ребенка в 1 класс должно быть сделано в течение 5 рабочих дней, во время которых администрация регистрирует заявление в системе и рассматривает предоставленный пакет документов совместно со штатным психологом, после чего выносится вердикт о зачислении или отказе в нем. Соответствующее уведомление направляется заявителю.

Юлия Холодионова особо отмечает, что веской причиной для отказа является лишь нехватка свободных мест, а любые вступительные тестирования и экзамены, призванные отсеивать потенциальных первоклассников по их знаниям и умениям, незаконны!

Школа может организовать свое внутреннее тестирование будущих первоклашек, но только с целью выявления особых потребностей ребенка по просьбе родителей, если они хотят, чтобы малыш попал в класс с углубленным изучением тех или иных предметов. Результаты такого собеседования являются строго конфиденциальной информацией и носят рекомендательный характер. При этом родители имеют право находиться вместе с ребенком во время тестирования.

Важно! При школах зачастую имеются специальные курсы подготовки к первому классу. Юрист предупреждает, что это не более чем дополнительная образовательная услуга, оказываемая за деньги, и отказ от их посещения ни в коем случае не является аргументом для отказа в зачислении в учебное заведение!|

Тем не менее их программа соответствует требованиям ФГОС для поступающих в 1 класс, и такие занятия могут оказаться весьма полезными для ребенка и позволят ему чувствовать себя более уверенно в начале учебного года.