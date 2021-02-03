Макрон подвел итог переговоров с Россией о вакцине «Спутник V»

Париж, 3 февраля. Использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Франции продолжит оставаться невозможным, пока Москва не направит запрос на регистрацию регулятору ЕС.

Готовность правительства к применению препарата обуславливается научными публикациями об успешных итогах третьей фазы клинических испытаний, обнародованных в журнале Lancet. Никакой политической подоплеки в намерениях Парижа нет. Возникшая ситуация является вопросом санитарной безопасности, отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

«И в зависимости от <...> результатов (анализа европейских органов и национальных властей. — Прим. ФАН) и доказательств мы ее («Спутник V». — Прим. ФАН) утвердим или нет», — добавил он в беседе с телеканалом TF 1.

Результаты завершающего этапа исследований вакцины доказали почти 92%-ную эффективность российского «Спутника V». Испытания проводились под наблюдением московского филиала нидерландской компании Crocus Medical, чья система проверки отвечает мировым стандартам, передает Infox.ru.