Бывшие жены Аршавина и Кержакова устроили перебранку в соцсетях

Москва, 3 февраля. Алиса Аршавина, бывшая супруга футболиста сборной РФ и петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, устроила разборки с Миланой Тюльпановой, экс-женой Александра Кержакова, также игравшего за сине-бело-голубых и национальную сборную.

Аршавина переживает непростые времена: из-за проблем со здоровьем ее внешность сильно изменилась. Пытаясь справиться с моральной стороной проблемы, она рассказывает о происходящем в социальных сетях. Однако, общаясь с подписчиками в комментариях под очередным постом, она неожиданно оскорбила Тюльпанову, возмутившись тем, что экс-супруга Кержакова следит за ее жизнью.

«Думаю хочет нищебродов, как она назвала своих подписчиков, здесь поучить жизни и рассказать обо мне, моих страшных планах. Я ее помню маленькой глупой девочкой. Ничего не изменилось», — констатировала Аршавина.

Милана не стерпела оскорбления и решила публично обратиться к Алисе.

«Алиса, как дела? У тебя видимо, помимо внешности, еще и с башкой проблемы», — написала Тюльпанова, выложив скрин переписки в сторис Instagram.

В чате бывшая жена Аршавина напоминает о некоторой сумме, которую требует вернуть, а после агрессивно заканчивает разговор.

«Не пиши сюда вообще. Мимо пройди. Тебе покоя не дает моя личность», — пишет Алиса.

Когда и из-за чего возник конфликт между девушками, неизвестно. Но, судя по их переписке, мириться в ближайшее время они не намерены.

После новогодних праздников Тюльпанова намекнула, что обручилась с новым возлюбленным во время отдыха на Мальдивах. По данным СМИ, ее новым избранником стал петербургский бизнесмен Евгений. Вместе с ним и трехлетним сыном от Кержакова она уехала отдыхать на острова.

Заключенный на Мальдивах брак, по данным СМИ, не имеет законной силы в России. Успели ли «молодожены» до поездки на остров посетить российский ЗАГС, не известно.