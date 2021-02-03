Летом в жизни каждого ученика выпускного класса наступает момент, к которому он шел на протяжении всей школьной жизни — момент сдачи государственной итоговой аттестации в формате общего государственного экзамена. Однако несмотря на относительную простоту ОГЭ в сравнении с ЕГЭ, баллы, набранные экзаменуемыми, сильно разнятся даже в пределах одного образовательного учреждения. Ведь на конечный результат влияет множество факторов, начиная от объема полученных знаний и умения применять их на практике и заканчивая нестабильным психологическим состоянием ученика, помноженным на возможное плохое настроение, излишнюю строгость и дотошность проверяющего. И если с психологической подготовкой выпускнику вполне может помочь школьный или частный психолог, то как быть со знаниями? Что делать, если в процессе обучения ребенок не придавал особого значения подготовке к итоговым экзаменам, а осознание их важности пришло к нему лишь на пункте приёма экзамена буквально за несколько часов до начала тестирования? На эти и другие вопросы отвечает наш эксперт — репетитор по физике и математике Виктор Подорога.

Преимущества и недостатки самостоятельной подготовки к ОГЭ

В связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой и внедрением в привычный процесс обучения электронных и дистанционных образовательных технологий все более актуальным становится вопрос о самостоятельной подготовке к сдаче экзаменов. Может ли ребенок подготовиться к ОГЭ без помощи преподавателя или педагога дополнительного образования? Именно этим вопросом задаются сейчас многие родители.

«Полностью независимая подготовка к ОГЭ — все равно что «кот в мешке», — убежден Виктор Подорога. — В любом случае, родителю следует понимать причины, по которым ребенок стремится к самостоятельной подготовке. Важно, чтобы это не было обусловлено его нежеланием лишний раз контактировать с учителями или вообще ходить в школу. Как-никак, большинству детей «ОГЭшного» возраста необходимо сначала обозначить вектор, по которому они будут двигаться дальше. Для этого и необходимы наставники. Другими словами, для самостоятельной подготовки желательно иметь крепкую базу, закладываемую педагогами ещё с первого класса».

С другой стороны, ребятам, которые умеют ответственно подходить к вопросу образования, обладают усидчивостью и способностью быстро обрабатывать и усваивать информацию, достаточно лишь посещать школьные занятия и уделять некоторое количество свободного времени на решение актуальных тренировочных вариантов, благо, в открытом доступе их существует бесконечное множество.

«У самостоятельной подготовки к ОГЭ определенно есть и преимущества, — продолжает Виктор Подорога. — Это очевидная экономия денежных средств на репетиторах или школьных курсах и гораздо более стабильная психоэмоциональная среда, ведь дома тебе не поставят двойку и не унизят перед одноклассниками очередным клишированным выражением типа «а голову ты дома не забыл?». К тому же, поиск нужного материала в Интернете поможет развить у ребенка навыки эффективного поиска нужной информации и отсеивания неподходящего материала. Это, безусловно, очень актуально в век информационных технологий».

Каковы минимальные сроки для подготовки к ОГЭ и реально ли подготовиться за 3 месяца, 1 месяц или 1 день?

Как мы уже заметили ранее, многие дети несерьезно настроены по поводу написания итоговой аттестации, поэтому подготовку они начинают за пару месяцев до экзамена. Это, несомненно, тревожит как учителей, так и родителей.

«Сроки подготовки во многом зависят от индивидуальных особенностей ученика. Если предмет ему интересен и понятен, то усвоить материал ОГЭ и подготовиться к итоговой аттестации за 3 месяца вполне реально. При условии полной отдачи, конечно, можно подготовиться и за месяц, но это, опять же, если предмет понятен и любим. Однако в этом случае ребенку точно потребуется помощь специалистов, — говорит Виктор Подорога. — Что же касается вопроса о подготовке к ОГЭ за 1 день, то ответ очевиден — конечно же, это невозможно. Ведь несмотря на то, что такие базовые предметы, как русский язык и математика, школьники изучают с самого начала образовательного пути, на изучение самой структуры государственных экзаменов нужно потратить определенное время, поскольку иногда ученику может быть непонятна сама формулировка задания. В таком случае педагог может перефразировать его, и ребенок поймет, что задача вовсе не такая сложная. В ходе моей репетиторской деятельности я не раз замечал, что у ребят часто возникают трудности именно в понимании условий предложенных заданий».

Способы быстрой подготовки к ОГЭ, платные и бесплатные

Итак, учебный год подходит к концу, и школьники начинают активно решать пробные варианты экзаменов на оценку. Предположим, что ваше чадо получает по ним тройки, да и то — с натягом. Что же предпринять в такой ситуации?

«Если ваш ребенок получает неудовлетворительные оценки по последним школьным «пробникам», то не стоит сразу же ставить крест на его дальнейшем поступлении в колледж или в 10-й класс и считать его бездельником, который всё это время лишь «просиживал штаны» в школе, — советует Виктор Подорога. — Стоит понимать, что пиковое напряжение для ребенка приходится как раз на конец учебного года, от этого может ухудшиться внимание и память и возникнуть паническое ощущение, будто бы знаний и не было никогда. Как результат — низкие баллы по пробным тестам. Если же грамотно подойти к вопросу, то можно в кратчайшие сроки выяснить, какие задания вызывают наибольшие затруднения и потренироваться на подобных».

Кроме того, всегда можно обратиться за помощью к школьному педагогу, который, скорее всего, не откажет, ведь результаты экзаменов, по сути, являются также результатом его работы, поэтому преподаватели переживают отнюдь не меньше самих учеников. Также не стоит забывать о кратких тематических конспектах без лишней информации, которые можно быстро запомнить.

«Если у ученика есть цель разобрать какую-то конкретную тему, то в процессе урока я даю ему «выжимку» информации из учебников, а потом мы отрабатываем полученные знания на практических задачах, — делится примерами из своей практики Виктор Подорога. — Кроме того, я всегда рекомендую решать типовые задания из сборников Федерального института педагогических измерений — государственного научного учреждения, специализирующегося на исследованиях в сфере оценки качества образования. Так можно сразу убить двух зайцев: и тему разобрать, и понять, как решается конкретный прототип заданий ОГЭ. В конце занятия я отправляю ученику в электронном виде собственную «шпаргалку» по этой теме. Подобным образом, мне удалось, к примеру, уместить материал 7-го класса физики на четырех страницах. По-моему, очень даже кратко».

Если у вас нет желания обращаться к школьному учителю, можно найти бесплатные курсы по подготовке к ОГЭ как при школах, так и онлайн. Из платных способов, конечно, самым эффективным будет помощь педагога дополнительного образования. Но, конечно же, учащемуся и его родителям не стоит полностью перекладывать ответственность за обучение на сторонние лица и организации. Больше половины успеха зависит от самого ученика.

«Как говорил Василий Александрович Сухомлинский, «поставь над собой сто учителей — и они окажутся бессильными, если ты не сможешь сам заставить себя и сам потребовать от себя». Успешный результат на экзамене будет складываться из готовности ученика работать, а родителей и учителей — помогать ему в этом», — добавляет Виктор Подорога.

Не менее сложным для учеников становится и вопрос выбора дополнительных экзаменов. К сожалению, многие ребята, сдающие ОГЭ, еще не готовы уверенно сделать выбор в пользу будущей специальности и направления образования, поэтому им рекомендуется посещать различные факультативы по профориентации. Но что же делать, если за пару месяцев до экзамена ученик понял, что химия — это не его «конек» и на самом деле всю свою жизнь он хотел быть программистом?

«Если осознание того, что вы идете по неправильному пути, настигло вас в начале 9-го класса, то можете смело менять список дополнительных предметов. Впереди будет целый год подготовки и огромное количество возможностей наверстать упущенный за прошлые годы материал. Однако, если идея сменить профиль пришла уже к концу обучения в выпускном классе, то я бы рекомендовал сдать уже выбранные ранее экзамены на хороший балл, а затем пойти в 10-й класс и готовиться по внезапно полюбившемуся предмету уже в рамках будущего ЕГЭ», — советует выпускникам Виктор Подорога.

Чем можно помочь себе на ППЭ в последние минуты перед экзаменом?

И вот до экзамена осталось чуть меньше часа, и вы уже сидите в аудитории, ожидая, когда наконец распечатают КИМы и разрешат приступить к работе. Как провести это время с наибольшей пользой?

«Мне довелось сдавать как ОГЭ, так и ЕГЭ, так что могу поделиться личным опытом. В аудитории нам сразу же выдали черновики, на которых, естественно, разрешалось писать. Безусловно, у меня тоже были темы, в которых я чувствовал себя не слишком уверенно, и тогда я придумал для себя лайфхак: непосредственно перед экзаменом, когда вы еще стоите на пороге ППЭ, просмотрите материалы по сложным на ваш взгляд темам и освежите их в памяти. А как только сядете в аудиторию, то сразу же начните писать на черновике все, что помните по этим темам, ну а далее, по убыванию сложности — все, что помните. Таким образом, в то время, пока все сидят в ожидании заданий, вы по сути легально напишете шпаргалку, за которую вас никто не выгонит. Кроме того, занимаясь хотя бы каким-то делом, вы сможете успокоить разбушевавшуюся нервную систему. Ведь ожидание начала ответственного процесса, как правило, заставляет волноваться гораздо больше, чем сам процесс. Я поступал подобным образом на всех ОГЭ и ЕГЭ, и ни у кого из экзаменаторов вопросов не возникало», — рассказывает наш эксперт.

Оковы ОГЭ сброшены, что дальше?

Теперь, когда ОГЭ позади, пришло время подумать над дальнейшим образованием. Есть два очевидных пути: пойти в 10-й класс или в колледж. Плюсы обучения в колледже заключаются в том, что уже после второго курса вы, скорее всего, будете проходить производственную практику, получая зарплату и, что еще более ценно, опыт работы по специальности. После колледжа, как и после 11-го класса, можно поступить в высшее учебное заведение, однако многие спешат получить именно высшее образование, поэтому для них более оптимальным вариантом будет переход в 10-й класс и дальнейшая подготовка к намного более сложному экзамену — ЕГЭ. Но это уже совсем другая история.