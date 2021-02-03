США: результаты «полной оценки» России будут включать санкции против Москвы

Вашингтон, 3 февраля. Итоги обзора американских спецслужб действий России за последние несколько лет будут включать санкции, отметил в ходе брифинга глава Госдепартамента Нед Прайс.

Сейчас идет «полная оценка» отношений Вашингтона и Москвы. Отчет призван показать весь спектр действий российской стороны с целью разработки надлежащего ответа в контексте политики. Результаты обзора дадут ясность в вопросе эффективности санкции и правильности их действий.

«Госсекретарь ясно дал понять, что это для нас абсолютный приоритет. Поэтому я бы не ожидал, что на данный обзор потребуется больше времени, чем необходимо», — добавил Прайс.

Президент США Джо Байден поручил спецслужбам собрать данные о возможных «агрессивных действиях России». Кремль не может прокомментировать распоряжение американского лидера, отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Однако, несмотря на наличие глубоких разногласий, президенты двух стран отметили необходимость интенсивного диалога между государствами, передает RT.