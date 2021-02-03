«Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» и повторил рекорд АПЛ

Манчестер, 3 февраля. Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Саутгемптон» со счетом 9:0 в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд».

В составе «красных дьяволов» авторами забитых мячей стали Аарон Ван-Биссака, Маркус Рэшфорд, Эдинсон Кавани, Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш и Дэниел Джеймс. Также дублем отметился Антони Марсьяль. Еще один гол подопечные Уле Гуннара Сульшера забили благодаря мячу в собственные ворота игрока «Саутгемптона» Яна Беднарека. Его команда доигрывала матч вдевятером.

После этой победы «Манчестер Юнайтед» сравнялся по очкам с лидером турнирной таблицы АПЛ — «Манчестер Сити». Теперь у двух команд по 44 балла. В декабре они играли между собой, встреча завершилась нулевой ничьей.