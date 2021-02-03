Боня похвасталась новеньким Lamborghini на улицах Монако

Монако, 3 февраля. Светская львица Виктория Боня похвасталась перед поклонниками новой машиной — Lamborghini красного цвета. Проезжая по улицам Монако, она также поделилась советами, как правильно водить люксовое авто.

Экс-участница телепроекта «Дом-2» живет в Монако уже несколько лет. Лишь иногда она приезжает в Москву по работе. В Монако в элитной школе учится ее дочь Анджелина-Летиция. Недавно она провела видеоэкскурсию по своим апартаментам. Оказалось, что квартира телеведущей оформлена в светлых тонах. Есть просторная терраса, размер которой составляет около 120 квадратных метров, и спуск к морю.

На этот раз свою респектабельную жизнь Боня решила подчеркнуть покупкой роскошного Lamborghini.

«Смотрите, какая красавица!» — похвасталась в сторис Instagram теледива.

Боня решила показать подписчицам лайфхак, как управлять автомобилем одной рукой. В частности, она посоветовала держать руку только над циферблатом, «на 12 часов». Поворачивать руль она советует только ладонью, не держа его. Все это Боня проделывала, снимая происходящее на мобильный другой рукой.

В какой-то момент звезда решила разогнать машину, проезжая по извилистой дороге. Ее дочка, сидевшая рядом, сначала испугалась, выпучив глаза, но чуть позже все же не смогла скрыть своего удовольствия от поездки в салоне роскошной машины.