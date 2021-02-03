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Боня похвасталась новеньким Lamborghini на улицах Монако

Боня похвасталась новеньким Lamborghini на улицах Монако

Монако, 3 февраля. Светская львица Виктория Боня похвасталась перед поклонниками новой машиной — Lamborghini красного цвета. Проезжая по улицам Монако, она также поделилась советами, как правильно водить люксовое авто.

Экс-участница телепроекта «Дом-2» живет в Монако уже несколько лет. Лишь иногда она приезжает в Москву по работе. В Монако в элитной школе учится ее дочь Анджелина-Летиция. Недавно она провела видеоэкскурсию по своим апартаментам. Оказалось, что квартира телеведущей оформлена в светлых тонах. Есть просторная терраса, размер которой составляет около 120 квадратных метров, и спуск к морю.

На этот раз свою респектабельную жизнь Боня решила подчеркнуть покупкой роскошного Lamborghini.

Боня похвасталась новеньким Lamborghini на улицах Монако

«Смотрите, какая красавица!» — похвасталась в сторис Instagram теледива.

Боня решила показать подписчицам лайфхак, как управлять автомобилем одной рукой. В частности, она посоветовала держать руку только над циферблатом, «на 12 часов». Поворачивать руль она советует только ладонью, не держа его. Все это Боня проделывала, снимая происходящее на мобильный другой рукой.

Боня похвасталась новеньким Lamborghini на улицах Монако

В какой-то момент звезда решила разогнать машину, проезжая по извилистой дороге. Ее дочка, сидевшая рядом, сначала испугалась, выпучив глаза, но чуть позже все же не смогла скрыть своего удовольствия от поездки в салоне роскошной машины.

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