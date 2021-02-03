Гендиректор Amazon Безос покинет свой пост в 2021 году

Вашингтон, 3 февраля. Американский предприниматель и один из богатейших людей мира Джефф Безос уйдет с должности генерального директора компании Amazon.

Соответствующая информация появилась на сайте компании, пишет RT. Основатель Amazon перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров в третьем квартале 2021 года. Его пост займет глава компании Amazon Web Services (AWS) Энди Джесси.

Недавно ФАН составил список богатейших людей планеты. Джефф Безос, чье состояние оценивается в 180 млрд долларов, занимает вторую строчку рейтинга. Лидером является генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск с бюджетом 185 млрд долларов.