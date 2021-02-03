Музыкальный критик Соседов назвал трагедию причиной популярности Стаса Михайлова

Москва, 3 февраля. Причина популярности Стаса Михайлова в России — точное попадание в запросы аудитории, основу которой составляют трагически одинокие женщины. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

«Это точность попадания в цель. Это 45 плюс, это женщины, которые имеют право на своего артиста, своего кумира, это не смешно, это трагедия, когда женщина в забальзаковском возрасте одинока, а Стас дарит ей надежду, что она лучшая», — заявил Соседов в беседе с ТВЦ.

Концерты музыканта, по словам критика, дают женщинам иллюзию счастья. В его песнях они могут отыскать ответы на вопросы, которые заботят их в обыденной жизни.

«Пусть нам скажут, что нас любят, с помощью песен, голоса, энергии и мы поверим», — уточнил Соседов.

Михайлова он назвал большим артистом, поскольку тому удалось «найти свою тему».

Ранее Соседов в интервью ФАН назвал правильным решение народной артистки СССР Эдиты Пьехи навсегда уйти со сцены.

«Она сказала, что «напелась» и сейчас больше слушает. Она абсолютно права, она уже давно ушла, давно не поет, много лет… Она действительно все успела, как говорится», — заявил он.

Критик посчитал завершение музыкальной карьеры Пьехи абсолютно грамотным и своевременным, поскольку пик ее популярности был в 60-е годы и длился целых 30 лет.