Трейлер «Венома 2» покажет встречу героев Тома Харди и Тома Холланда

Вашингтон, 3 февраля. Человек-паук в исполнении Тома Холланда появится в трейлере сиквела «Венома». Видеоролик может появиться в Сети уже в ближайшие выходные.

В новом видео поклонникам дадут подсказку на то, что события картины происходят в той же киновселенной, где существует Человек-паук. Дело в том, что кинокомиксы Marvel в конечном итоге должны стать «единым целым». Намеки на переплетения героев будут и в фильме «Морбиус», где главную роль исполнил Джаред Лето.

Премьера киноленты «Веном 2: Да будет Карнаж» запланирована на лето 2021 года, однако дата релиза еще может измениться. Также известно, что у картины будет «взрослый» рейтинг R.

Трейлер вампирского хоррора «Морбиус» уже можно найти в Сети. Актер Джаред Лето презентовал картину еще в декабре. Мировая премьера состоится в январе 2022 года.