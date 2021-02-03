Участники незаконных акций не знают, за что осудили Навального

Санкт-Петербург, 3 февраля. Участники несанкционированной акции в центре Петербурга не смогли ответить, за что был осужден основатель ФБК (признан иноагентом) Алексей Навальный, в поддержку которого они и вышли на улицы города.

Во вторник Симоновский районный суд Москвы суд вынес решение о замене условного срока Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Ходатайство об этом подала ФСИН из-за систематических нарушений условий испытательного срока. Блогер приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. В срок лишения свободы было засчитано время пребывания под домашним арестом. Таким образом, он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.

Сторонники блогера отреагировали на вынесение законного приговора традиционно: призвали в Сети молодежь выйти на улицы, чтобы устроить массовые беспорядки. В Москве и Петербурге были задержаны несколько нарушителей порядка. Некоторые из них устроили незаконные шествия по улицам, иногда перекрывая движение общественного транспорта.

В Петербурге участники акции собирались около станции метро «Гостиный двор» (которую из-за этого пришлось временно закрыть), а после двинулись по Невскому проспекту в сторону площади Восстания.

Однако почти никто из участников шествия не смог ответить на вопрос корреспондента ФАН, по какой причине они вышли на улицы. Более того, никто из них понятия не имеет, какой конкретно приговор был вынесен во вторник Навальному.