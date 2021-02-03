Вор уже в тюрьме. Колонка Вадима Манукяна

Алексею Навальному заменили условный срок 3,5 года реальным лишением свободы на тот же период. В результате рассмотрения соответствующего ходатайства ФСИН на выездном заседании Симоновского суда, которое состоялось в Мосгорсуде, Навальный услышал решение судьи о том, что с учетом уже отбытого под домашним арестом и в СИЗО следующие 2 года и 8 месяцев он проведет за решеткой. Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян оценил это событие, которого без преувеличения ждали по всей России.

В течении всего дня 2 февраля я следил за событиями вокруг оглашения решения Симоновского суда в Мосгорсуде по замене условного срока реальным Алексею Навальному. До финальных слов судьи не верилось, что «баламут из Интернета», как его прозвали во французской прессе, в этот раз получит реальный срок. Все события последних дней говорили о том, что ровно это и случится и никакого иного сценария быть не может, но так часто Навальный выходил сухим из воды, что финальные слова судьи многие встретили с чувством удовлетворения. Тот странный казус в отношении «уникального» человека с двумя условными сроками теперь в прошлом.

Сторонникам Навального не удалось осуществить сколько-нибудь массовых акций в день суда. Во время оглашения решения порядка 400 человек уехали на автозаках от греха подальше, а остальные любители ночных прогулок после пары часов гуляний оказались заблокированы в одном из переулков Москвы и также проследовали на автозаках в ближайшие отделения полиции.

Очень активно послы США и европейских стран показывали себя и свои дипломатические номера у Мосгорсуда. Сразу после оглашения решения по Навальному они дружно разъехались по своим посольствам. Франция, Великобритания, Германия и США сделали официальные заявления о необходимости немедленного освобождения Навального после оглашения решения. На это им дала молниеносный ответ Мария Захарова, дескать, ребята, не надо вмешиваться в наши внутренние дела, когда судят гражданина РФ и намекнула, мы конечно понимаем, что переживают за него западные дипломаты, как за своего.

Телеканал «Дождь» у здания суда ждал небольшой конфуз. Проходившая мимо суда старушка, в ответ на предложение дать интервью, процитировала крылатую фразу из советского фильма: Вор должен сидеть в тюрьме. На наводящий вопрос, а кто же в этой истории вор, пенсионерка ответила без обиняков — Навальный. Пришлось оконфузившемуся корреспонденту спешно ретироваться.

Ну а корреспондент BBC рассказывая про ФБК и их деятельность во время ночного марша заботливо подчеркнул, что он обязательно должен напомнить, что эта структура является иноагентом. И в моменты, когда протестующие сворачивали «не туда», он всячески пытался их уберечь от «винтилова» и попыток незаконных действий своими миролюбивыми рекомендациями придерживаться установленных правил.

Что касается самого Навального на суде, то вел он себя откровенно по-хамски. Он пытался выдавать эскапады в адрес главы государства. Только не смог он ответить на вопрос прокурора о том, считает ли он себя уникальным, если столько лет был единственным привилегированным обладателем двух условок. Этой уникальности пришел конец. Вор должен сидеть в тюрьме. И на сей раз вор уже в тюрьме.