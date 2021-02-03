Сотрудник ОМОН помог девочке, заблокированной участниками беспорядков в Москве

Москва, 3 февраля. Несовершеннолетняя девочка расплакалась, оказавшись заблокированной в московском дворе участниками незаконной акции. На помощь подростку пришел сотрудник ОМОН.

Во время несанкционированной акции сторонников блогера Алексея Навального произошел неприятный инцидент. Девочка не смогла пройти через двор домой, оказавшись заблокированной в одном из столичных дворов. Не зная, что делать дальше, она расплакалась.

Успокоить ребенка поспешил силовик, обеспечивавший порядок.

«Я тебя провожу. Не реви. Бывает. Сейчас выйдем из толпы и пойдете домой», — говорит девочке сотрудник ОМОН.

Обняв подростка за плечи, он вывел ее из толпы.

Незаконные разрозненные акции начались в Москве после вынесения приговору Навальному. Симоновский районный суд Москвы суд вынес решение о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный из-за систематических нарушений блогером условий испытательного срока. Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Поскольку в срок лишения свободы засчитано время пребывания под домашним арестом, он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.

Сторонники основателя ФБК (признан иноагентом) отреагировали на приговор традиционно: призывами к молодежи устроить беспорядки.