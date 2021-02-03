МИД РФ назвал призывы Запада к освобождению Навального вмешательством

, 3 февраля. Западные страны призвали освободить блогера Алексея Навального. Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала им не вмешиваться в дела суверенного государства.

Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навальному и заменить его реальным. Сразу после завершения заседания в дело вмешались другие государства. Так, освободить блогера призвали президент Франции Эммануэль Макрон, глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель, администрация президента США Джо Байдена. Мария Захарова отметила, что Россия уже несколько недель отвечает на подобные выпады и заявления.

«Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. И всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, а я думаю, что вы это знаете, собственных проблем в этих странах немало, есть чем заняться», — отметила дипломат.

При этом призывы других государств являются практически «скопированными». Представители стран просто находятся в отрыве от реальности, добавила Захарова.

Алексей Навальный проведет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В срок лишения свободы Навальному будет засчитан год пребывания под домашним арестом. Изначально блогер должен был отправиться в колонию на 3,5 года.