Более 20 нарушителей порядка задержаны на незаконной акции в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 февраля. В центре Петербурга задержаны не менее 20 человек, решивших устроить незаконную акцию на Невском проспекте, передает корреспондент ФАН.

Участники несанкционированного митинга начали собираться на Невском проспекте у станции метро «Гостиный Двор». Полиция и Росгвардия приняла меры, чтобы не допустить нарушения общественного порядка. На обращения правоохранителей, напомнивших, что акция носит незаконный характер, собравшиеся не реагировали. Самых активных из них задержали.

Некоторые участники митинга, пренебрегая предупреждениями правоохранителей, направились по Невскому проспекту в сторону площади Восстания, выкрикивая политические лозунги. Они практически парализовали движение по тротуарам главной улицы города.

Незаконные акции в эти минуты проходят также в столице. Несколько агрессивных участников задержали полицейские.

На акции молодежь зазывали сторонники блогера Алексея Навального, которому во вторник, 2 февраля, Симоновский районный суд Москвы суд вынес решение о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Ходатайство об этом подала ФСИН из-за систематических нарушений условий испытательного срока. Блогера приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Поскольку в срок лишения свободы засчитано время пребывания под домашним арестом, он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.