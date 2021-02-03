В центре Москвы задержаны несколько участников незаконной акции

Москва, 2 февраля. Правоохранители начали задерживать нарушителей общественного порядка, вышедших на незаконную акцию в центре столицы после вынесения приговора блогеру Алексею Навальному.

После призывов в Интернете молодежь начала собираться у Большого театра. После собравшиеся устроили несанкционированное шествие и заблокировали движение по Неглинной улице. Некоторые отправились в сторону Пушкинской площади.

Часть демонстрантов вышла на Тверскую улицу. Полиция напомнила им, что митинг не был санкционирован, попросив покинуть улицу. Наиболее активных и агрессивных задержали сотрудники ОМОН.

Как передает корреспондент ФАН, участники незаконной акции перекрывали по ходу движения несколько улиц в центре столицы, блокируя движение транспорта.

На данный момент у Большого театра, Пушкинской площади и Тверской улице ситуация спокойная, полиция и Росгвардия охраняют порядок. ОМОН выставил оцепление у здания московской мэрии на Тверской.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить основателю ФБК (признан иноагентом) Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ходатайство подала ФСИН из-за систематических нарушений Навальным условий испытательного срока. Блогера приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, однако в срок лишения свободы будет засчитано время пребывания под домашним арестом. Таким образом Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.