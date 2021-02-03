Москвичка приютила щенка из буддийского храма в Бурятии

Улан-Удэ, 2 февраля. Москвичка приютила бездомного щенка из Иволгинского дацана в Бурятии. Об этом рассказали сотрудники местного приюта для животных в своем Instagram.

Умилительная история произошла в Улан-Удэ. Путешественница из Москвы подарила новый дом щенку из Иволгинского дацана, рассказали волонтеры из приюта «Кот и пес».

«Умка, привет из дома. Уехала в Москву из Иволгинского дацана. Путешественница увидела этого щенка там, бездомного и никому не нужного, обратилась к нам, чтобы переправить в столицу», — рассказали волонтеры.

Сотрудники приюта рады, что история щенка Умки обрела счастливый конец, несмотря на все перипетии и «фон истерии и повального хаоса». Неравнодушная к бедам животных женщина рассказала журналистам, как спасение новорожденного котенка смогло изменить ее жизнь.