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Администрация Байдена требует от СМИ задавать Джен Псаки только простые вопросы

Администрация Байдена требует от СМИ задавать Джен Псаки только простые вопросы

Администрация президента США Джо Байдена требует от журналистов заранее предоставлять вопросы для пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки. При этом вопросы не должны быть сложными и острыми, сообщает The Gateway Pundit.

«Очевидно, что, как и ее босс Деменция Джо, Псаки не в силах справляться с ежедневными софтбольными мячами обожаемой прессы», — пишет издание.

Осведомленные источники сообщили, что сотрудники отдела коммуникаций нового президента «зондировали репортеров», чтобы узнать, какие вопросы они планируют задать Псаки во время традиционных брифингов. Подобные запросы вызвали обеспокоенность у пресс-корпуса Белого дома, члены которого, как и многие журналисты, с негодованием восприняли попытки цензурировать вопросы.

Один из журналистов поднял этот вопрос во время неофициальной телеконференции Ассоциации корреспондентов Белого дома по Zoom в прошлую пятницу. Согласно данным многочисленных источников, участники конференции посоветовали репортерам не отвечать на запросы команды Байдена, требующей заранее оглашать вопросы.

Администрация Байдена требует от СМИ задавать Джен Псаки только простые вопросы

Один из журналистов, работающий на брифингах в Белом доме, подчеркнул, что он и его коллеги не могут выполнять свои профессиональные обязанности, если администрация будет заранее выбирать только удобные вопросы. 

«Это вообще не свободная пресса», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена среди избирателей за неделю с момента инаугурации опустился на два процентных пункта. Работу Байдена на посту главы государства сейчас одобряет 61%. В исследовании, проводимом за неделю до этого, данный параметр составлял 63%.

Снизился и уровень поддержки среди избирателей-сторонников Республиканской партии: с 30% до 24%. Поддержка среди избирателей, выступающих за демократов, осталась на прежнем уровне и составила 93%.

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