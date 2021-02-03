Администрация Байдена требует от СМИ задавать Джен Псаки только простые вопросы

Администрация президента США Джо Байдена требует от журналистов заранее предоставлять вопросы для пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки. При этом вопросы не должны быть сложными и острыми, сообщает The Gateway Pundit.

«Очевидно, что, как и ее босс Деменция Джо, Псаки не в силах справляться с ежедневными софтбольными мячами обожаемой прессы», — пишет издание.

Осведомленные источники сообщили, что сотрудники отдела коммуникаций нового президента «зондировали репортеров», чтобы узнать, какие вопросы они планируют задать Псаки во время традиционных брифингов. Подобные запросы вызвали обеспокоенность у пресс-корпуса Белого дома, члены которого, как и многие журналисты, с негодованием восприняли попытки цензурировать вопросы.

Один из журналистов поднял этот вопрос во время неофициальной телеконференции Ассоциации корреспондентов Белого дома по Zoom в прошлую пятницу. Согласно данным многочисленных источников, участники конференции посоветовали репортерам не отвечать на запросы команды Байдена, требующей заранее оглашать вопросы.

Один из журналистов, работающий на брифингах в Белом доме, подчеркнул, что он и его коллеги не могут выполнять свои профессиональные обязанности, если администрация будет заранее выбирать только удобные вопросы.

«Это вообще не свободная пресса», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена среди избирателей за неделю с момента инаугурации опустился на два процентных пункта. Работу Байдена на посту главы государства сейчас одобряет 61%. В исследовании, проводимом за неделю до этого, данный параметр составлял 63%.

Снизился и уровень поддержки среди избирателей-сторонников Республиканской партии: с 30% до 24%. Поддержка среди избирателей, выступающих за демократов, осталась на прежнем уровне и составила 93%.