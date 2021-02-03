Садальский ответил Бородиной, оскорбившей россиян с невысокой зарплатой

Москва, 2 февраля. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский осудил ведущую телепроекта «Дом-2» Ксению Бородину за ее нелестные отзывы о россиянах, зарабатывающих по 20 тыс. рублей в месяц. По его словам, источники доходов самой теледивы могут оказаться достаточно сомнительными.

Ранее во вторник Бородина в соцсети отреагировала на обвинения в том, что ей не пришлось ничего делать ради своего благосостояния. По словам телеведущей, она всего добилась сама и продолжает развиваться. Поэтому она живет хорошо, а россияне с зарплатой 20 тысяч рублей сами выбрали такую жизнь. Бородина уверена, что люди, жалующиеся на уровень жизни, просто позволили себе бедствовать.

Завистникам она предложила превратить это негативное чувство в мотивацию и постараться сделать свою жизнь лучше.

Садальский в интервью «Вечерней Москве» заявил, что не смотрит «Дом-2», поскольку понимает, какой уровень развития у участников шоу.

«Я такие шоу не смотрю и не знаю, каким местом Ксения Бородина зарабатывает», — заявил он.

Актер отметил, что некоторым его коллегам удается сняться в паре фильмов, чтобы обеспечить себя на всю жизнь. Но это не его случай.