Москва, 2 февраля. Многие зарубежные издания высказались по поводу российской вакцины «Спутник V». Таблоиды указывали, что препарат работает, а критика была преждевременной.

У «Спутника V» эффективность выше, чем у других вакцин, передает научный журнал The Lancet. Россию критиковали, что препарат выпустили рано и испытали на нескольких добровольцах, но исследование доказало, что она работает, цитирует The Huffington Post «Полит Россия».

Высокая эффективность вакцины поможет Кремлю продвигать «Спутник V» в других странах, так как цифры говорят о надежности, считает The Wall Street Journal. Препарат конкурентоспособен и неприхотлив при транспортировке и хранении, доступен по цене. Им можно прививать пожилых людей, пишет Politico.

Опасения по поводу вакцины были напрасными. Но такая поспешность оправдала себя. Теперь «Спутник V» приветствуют в научных кругах, отмечает британское интернет-издание The Independent. О доступности пишет и Daily Mail. Издание отмечает, что Лондон тратит много средств на другие препараты, но игнорирует российскую разработку. Жители Великобритании поздравили Россию с успехом в комментариях таблоидов.

Ранее политолог-германист Евгения Пименова рассказала в своей авторской колонке, что возможность поставки российской вакцины «Спутник V» является животрепещущим вопросом в Германии.