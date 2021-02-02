Сербский политик Вацич: Пандемия показала настоящее лицо Евросоюза 

Санкт-Петербург, 2 февраля. Пандемия коронавируса показала, что в Евросоюзе каждая страна думает только о своих интересах. Сербия же получила основную помочь не с запада, а от России, сообщил председатель сербской партии «Српска Десница» Миша Вацич в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Я был очень удивлен, когда приехал в Москву три дня назад. В России магазины и рестораны работают 24 часа. В это же время в Европе введен локдаун. В Париже, Италии и Германии были агрессивные протесты против локдауна, потому что люди хотят быть свободными. Сербия находится где-то посредине между локдауном в Европе и русской свободой. У нас можно работать только до девяти часов вечера, при этом у нас нет комендантского часа», — рассказал Вацич.

По его словам, во время пандемии Сербия получала помощь в основном со стороны России.

«Когда все началось, то первая помощь, связанная с вакцинированием, пришла со стороны Российской Федерации и Китая. Евросоюз также помогал нам масками и перчатками. Но это была символическая помощь. Конечно, когда в стране кризис, то любая помощь ценится. Но я бы хотел обратить внимание, что пандемия показала настоящее лицо Евросоюза. Внутри ЕС каждая страна думала только о своих интересах, не помогая соседям», — рассказал политик, подчеркнув, что в Евросоюзе исчезла человеческая солидарность.

Миша Вацич напомнил о сербском выражении «В беде познается герой». Поэтому нужно равняться именно на Россию, отметил политик.

«Действия Европы очередной раз дали понять, что наш путь — это Восток. Очень важно отметить, бывшие коммунистические державы Россия и Сербия имеют позитивный опыт во время пандемии. Это обуславливается здоровыми отношениями, которых нет в капиталистических странах. Там нет гуманистической системы здравоохранения», — объяснил специалист.

Сербский политик также отметил, что Европа разочаровалась сама в себе. Именно поэтому конец Евросоюза наступит в ближайшем будущем. Россия же, по мнению Миши Вацича, может стоять на страже объединения всех свободных стран.

Ранее ФАН сообщал, что Евросоюз вновь находится на грани распада — теперь к этому его подталкивают Венгрия и Польша, отказывающиеся от ключевых идеалов международного объединения. Авторитарность Будапешта и Варшавы и их отказ от принципа верховенства права ставит ЕС в тупик. Брюссель всеми силами пытается «обратить их в свою веру», что является обязательным условием для членства в блоке.

Вместе с этим, американский профессор Даниэль Келемен отмечал, что Евросоюз сам идет в «авторитарную ловушку». Происходит это именно из-за отсутствия средств наказания своих же партнеров, позволяющих себе «недемократическое» поведение. Самым тревожным в этой ситуации является даже не то, что ЕС находится на грани распада, а распространение «авторитарного вируса» до самого центра — государств-основателей.