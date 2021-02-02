Вдова Грачевского оценила наследство режиссера

Москва, 2 февраля. Вдова худрука «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская заверила, что никаких скандалов из-за имущества не будет, поскольку наследники смогут все поделить без споров.

Грачевский скончался 14 января из-за COVID-19. На наследство претендуют несколько человек: двое старших детей от первого брака, дочь от второго союза и рожденный совсем недавно сын от последней супруги.

На данный момент ничего не известно о возможном завещании худрука «Ералаша». Друзья покойного уверяют, что он хотел бы, чтобы имуществом распоряжалась его последняя супруга. Белоцерковская уверена, что конфликтов не возникнет.

«Поверьте, никто не будет обижен. Каждый получит то, что ему полагается. Остальными вопросами будут заниматься юристы», — заявила она в программе «Пусть говорят».

Она старается не обсуждать бывших жен Грачевского и его предполагаемого внебрачного сына, называя подобные разговоры неэтичными. При этом Белоцерковская подчеркнула, что по-настоящему богатым режиссер не был: все средства он вкладывал в «Ералаш», который в последнее время приносил мало дохода. Перед смертью Грачевский даже обдумывал идею о продаже бренда.

«Он был готов пойти на эту жертву ради своей команды. Он о себе не думал, больше переживал, как люди будут без работы», — заявила Белоцерковская.

Ранее близкие режиссера рассказали журналистам, что его вдова не собирается вступать в гонку за наследство. Она сильно переживает потерю и до сих пор не может прийти в себя. Сейчас Белоцерковская пытается «восстановить силы после трагедии, воспитывать сына достойным человеком».