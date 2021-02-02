Курянин обстрелял тюремную колонию смартфонами из пневмопушки

Курск, 2 февраля. Пресс-служба УФСИН России по Курской области сообщила о нарушителях, которые пытались через забор тюремных колоний перебросить запрещенные предметы заключенным. По их словам, один из задержанных устроил обстрел смартфонами из пневмопушки.

«Ситуации проходят с завидной регулярностью. Довольно часто передать запрещенные предметы пытаются именно родственники осужденных, нередко граждане просто по незнанию отправляют телефоны или сим-карты в посылках на имя осужденных», — рассказывают ведомство.

По их словам, за попытку передачи, проноса, переброса запрещенных предметов предусмотрено законодательством административное наказание в виде штрафа. В случае, если экспертизой установлена попытка передачи наркотиков — уголовное наказание.

«Мы просим граждан не терять бдительность, не пробовать передать на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы и вещества, не подвергайте себя и своих близких административному и уголовному преследованию», — рекомендуют сотрудники УФСИН России по Курской области.

Ранее ФАН сообщал, что 42-летний пьяный курянин в нетрезвом состоянии избил до смерти свою 68-летнюю мать. Правоохранительные органы задержали обвиняемого и в его отношении ведется расследование.