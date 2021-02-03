В ФБК не смогут устроить масштабный протест из-за отсутствия поддержки

Москва, 2 февраля. Политолог Сергей Марков уверен, что протестные выступления после замены Алексею Навальному условного срока на реальный не будут носить масштабный характер.

Это объясняется низким уровнем поддержки блогера в российском обществе.

Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН и постановил направить основателя ФБК (признан иноагентом) в колонию общего режима для отбывания наказания в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Команда Навального после оглашения приговора призвала москвичей выходить на Манежную площадь на незаконную акцию протеста. По мнению Маркова, митинги сторонников блогера и последующие беспорядки в ближайшее время действительно будут, но на массовость организаторам рассчитывать не стоит. Как отметил эксперт, поддержка Навального сегодня «очень невелика».

«Я оцениваю ее менее 5% в российском обществе. В Москве, по всей видимости, она больше, около 10%, но тоже невелика. Это практически, можно сказать, аполитический сектор. Они ведут себя крайне агрессивно, но их мало», — уточнил Сергей Марков.

Стоит отметить, что о низком уровне поддержки Навального среди населения свидетельствуют и социальные опросы. В частности, проведенное в начале января 2021 года «Левада-Центром» (иностранный агент) исследование показало, что всего 2% российских граждан посчитали инцидент с отравлением оппозиционера значимым событием.

Кроме того, по данным другого опроса, 30% россиян считают отравление Навального инсценировкой, а еще 19% — провокацией западных спецслужб.