Москва, 2 февраля. Мировой судья в Москве оштрафовал юридическое лицо «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано иноагентом в России) и его генерального директора на 2,2 миллиона рублей. Бизнесмен Евгений Пригожин поддержал ФАН в борьбе с «рупором антироссийской пропаганды».

Решение было вынесено в связи с распространением материалов в СМИ медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» без «маркировки информации», сообщила пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В соответствии с законодательством России, все данные, которые распространяют СМИ-иноагенты, должны сопровождаться этой отметкой.

«Я поздравляю коллектив Федерального Агентства Новостей, по заявлению которого оштрафована на 2 миллиона 200 тысяч рублей «Радио Свобода». Так держать. Американские налогоплательщики заплатят за то, что рупор антироссийской пропаганды, принадлежащий Госдепартаменту США, пытался скрыть свое истинное лицо», — сообщил предприниматель Евгений Пригожин.

Заявление о нарушении «Радио Свобода» российского законодательства в Роскомнадзор подал гендиректор Федерального агентства новостей (РИА ФАН) Евгений Зубарев. Суд удовлетворил иск, иноагент понесет соответствующее наказание.