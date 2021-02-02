Марков: команда Навального получила новый приказ на беспорядки от кураторов из США

Москва, 2 февраля. Суд удовлетворил требование ФСИН заменить Алексею Навальному условное наказание реальным сроком в связи с регулярными нарушениями правил отбывания испытательного срока.

Решение вынесли сегодня, 2 февраля. С учетом отбытого домашнего ареста и времени, проведенного в СИЗО, Навальный должен будет провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев. Московский штаб Навального призвал в Telegram немедленно прийти Манежную площадь.

А Леонид Волков из Литвы прямо обозначил задачу: сделать так, чтобы волнение не улеглось как можно дольше. Подобный сценарий действий оппозиции предсказуем, так как команда Навального получила новый приказ устраивать беспорядки в России от своих кураторов из Великобритании и США, рассказал политолог Сергей Марков в беседе с ФАН:

«Я думаю, что они будут сейчас организовывать массовые демонстрации. Именно такой приказ дан им их хозяевами, которыми являются спецслужбы США и Великобритании», — сказал он.

Марков добавил, что в Лондоне постоянно проживает расследователь ФБК (признан иноагентом в РФ) Мария Певчих, а также исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. Оба сотрудника Навального, по мнению Маркова, работают на западные спецслужбы:

«Мария Певчих является постоянным агентом британских спецслужб, Владимир Ашурков тоже, значит, сотрудничает с британскими спецслужбами. Они получили приказ организовывать массовые беспорядки, и будут их организовывать».

Алексей Навальный проходит по делу о мошенничестве в крупном размере. Отмечается, что основатель ФБК многократно нарушал условия испытательного срока.