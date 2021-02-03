Куряне смогут посетить интимную выставку «18-»

Курск, 2 февраля. В регионе 6 февраля в «Доме Культур» начнет работу откровенная выставка «18-». В интервью с корреспондентом ФАН одна из кураторов проекта Аня Незнаю подробнее рассказала о проекте.

«На этой выставке мы хотим раскрыть всю подноготную человеческих взаимоотношений. К сожалению, люди почти не говорят о такой сложной и многогранной теме. Сейчас первой ассоциацией отношений являются сердечки в розовой обертке. Мы хотим показать другую сторону близости», — поделилась она.

По ее словам, на выставке будут представлены картины, принты, инсталляции и арт-объекты.

«Главным сюрпризом «18-» станет атмосфера выставки. С одной стороны — очень личная и интимная, но с другой — легкая и искренняя», — рассказывает собеседница Аня Незнаю.

Ранее ФАН сообщал, что в Курской области власти планируют построить центр в честь известного писателя Даниила Гранина. По их словам, такой музей сможет привлечь к региону больше туристов.