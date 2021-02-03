Сербский политик Вацич объяснил, почему его страна никогда не войдет в НАТО 

Почему Сербия никогда не войдет в НАТО, кто является ориентиром для страны и каким образом сербы могут сохранить свою независимость, рассказал председатель партии «Српска Десница» Миша Вацич в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Сербия имеет политическую платформу военной нейтральности. Это ответ на то, что мы не хотим ходить в НАТО. Сербия никогда не войдет в НАТО, уверяю вас», — заявил Миша Вацич.

Вместе с этим сербский политик отметил, что его партия «Српска Десница» открыто говорит о необходимости Сербии войти в ОДКБ.

«Отмечу также, что любая свобода начинается с экономической независимости. Я считаю, что мы можем сохранить свою свободу и независимость, если будем состоять в экономических отношениях с Россией, Китаем и странами БРИКС. Но приоритетом является Россия, потому что у этой страны самый большой рынок. А Сербия является малочисленной державой, но с храбрыми людьми. Однако даже храбрым людям нужно что-то есть», — объяснил эксперт.

Политик подчеркнул, что партия «Српска Десница» выступает за осуществление импорта и экспорта с Россией, нежели с Евросоюзом. Наряду с этим, Миша Вацич отметил, что Сербия может свободно покупать русское, турецкое и французское оружие. Поэтому многие русские считают, что Сербия сидит больше, чем на двух стульях. Но Сербия имеет лишь один вектор, который естественным образом повернут в сторону России. Но нужно, чтобы желание исходило от двух сторон, подчеркнул он.

Напомним, сепаратистские выступления, спровоцированные и поддержанные НАТО, привели в начале 1990-х годов к серии конфликтов и распаду Югославии, в которую входила и Сербия. Длительный период пребывания у власти Социалистической партии Сербии завершился в 2000 году после бомбардировок сербских городов авиацией НАТО (1999 год) и ввода в Косово миротворческих сил ООН. В июне 2006 года прекратил существование и государственный союз Сербии и Черногории.