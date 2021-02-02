Вдове Олега Яковлева из «Иванушек» устроили травлю из-за многомиллионного наследства

Москва, 2 февраля. Вдова солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева Александра Куцевол подверглась травле и осталась без наследства. За девушку попытался вступиться зять другого участника коллектива Андрей Бурдуков, также известный как Андрей Григорьев-Апполонов — младший.

Родственники Яковлева оказались не в восторге от того, что квартира певца может отойти к его супруге. Бурдуков утверждает, что инициатором травли стала некая журналистка Евгения Кириченко, которая еще при жизни не давала покоя артисту. На своей странице в Instagram он подробно описал причины возникшего конфликта.

«На днях это травля вышла за рамки людских представлений — эта «журналистка поганая» (цитата Олега Яковлева) со съемочной группой ворвалась в квартиру покойного Олега, где сейчас живет Саша Куцевол, она стала на камеры проводить экскурсию по квартире Олега и требовать выселения Саши из этой квартиры», — возмутился он.

Причиной конфликта стало завещание музыканта, в котором он оставил все свое имущество не жене, а университетскому другу Роману: несколько элитных квартир, стоимость которых не менее 200 млн рублей. Тот, по словам Бурдукова, собирается продать недвижимость. Вдова артиста попросила его оформить в рассрочку на нее одну из квартир в Москве, где она жила с Олегом, чтобы сделать там его музей. В этой просьбе Роман ей отказал.

«Начинаются судебные тяжбы, которые идут до сих дней. Еще один странный момент во всей этой истории, единственная ближайшая родственница Олега — его племянница (она также не унаследовала ничего) не оспаривает завещание Олега, а подает судебные иски именно против Саши Куцевол — не правда ли странно? При этом она не забывает ходить на пару с лжежурналисткой Евгенией Кириченко на все возможные и невозможные ток-шоу, посвященные этой теме, и высказываться против Саши», — сообщил блогер.

Бурдуков подчеркнул, что своим постом хотел бы поддержать Куцевол «в ее неравном бою за светлую память об Олеге как о музыканте». После смерти супруга она не стала обивать пороги ток-шоу.

Свой пост Бурдуков сопроводил архивной видеозаписью, на которой Яковлев требует от Кириченко больше не лезть в его личную жизнь.

Один из подписчиков поинтересовался в комментариях, по каким причинам журналистка решила устроить травлю вдовы музыканта.

«Жажды славы и пиара!» — коротко ответил зять Григорьева-Апполонова.

Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года. За день до смерти СМИ сообщили, что его срочно госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом «двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени». Причиной смерти стала остановка сердца. Прах музыканта захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.