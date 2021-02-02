Курские власти выделили более 5 миллионов рублей на отлов бездомных собак

Курск, 2 февраля. И. о. комитета городского хозяйства Курской области Владимир Сальков сообщил, что на отлов бездомных животных в 2021 году выделили более пяти миллионов рублей. Председатель Курской региональной общественной зоозащитной организации «Право Жить» Екатерина Жильникова в беседе с корреспондентом ФАН подробнее рассказала о проекте.

Для региона проблема бродячих собак актуальна уже более пяти лет. Агрессивные животные долгое время нападали на прохожих — они держали в страхе многих детей и пенсионеров. У курян получилось обратить внимание властей города на необходимость их отлова.

По словам Салькова, на сегодняшний день были заключены муниципальные контракты. Известно, что заниматься реализацией проекта будут три организации в разных частях региона: «Спецавтобаза по уборке города Курска», в Сеймском округе «Добрый город», а в Железнодорожном районе — «Право жить».

«Настолько страшных случаев нападения у нас не было, по крайней мере мы их не встречали. Скорее наоборот, страшные случаи, жестокого отношения людей к собакам. Мы стараемся отслеживать по возможности и осуществлять общественный контроль. По ЖД округу мы сами выполняем контракт», — поделилась собеседница Федерального агентства новостей.

По ее словам, после отлова собак, их будут стерилизовать, вакцинировать и 20 дней передерживать в приюте, а после вернут на место в том случае, если они не агрессивны.

Ранее ФАН сообщал, что волонтеры организации «Право Жить» спасли найденного замерзшего питбуля в лесу. Собаку отвезли в ветеринарную клинику, отогрели, накормили и напоили, а после определили в специализированный приют Московской области.