Милонов: многие активисты штаба Навального — наркоманы

Депутат Госдумы Виталий Милонов в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» объяснил насилие в отношении представителей правопорядка на митингах в поддержку Алексея Навального. По его мнению, среди сторонников блогера есть люди, которые употребляют запрещенные вещества.

«Надо помнить, что отдельные представители штаба Навального очень любят запрещенные вещества. А их представитель в законодательном собрании (Петербурга. — Прим. ФАН), который уже лишен особого доверия со стороны Навального — депутат Максим Резник — наркоман, о чем говорили представители СМИ. Многие активисты штаба Навального — наркоманы, и у них отсутствует чувство меры. Однако большинство людей не поддерживали этих нападающих на представителей правопорядка негодяев. Мы видели, как провокаторы и ближайшие соратники Навального пытались спровоцировать обычных людей на волну насилия, но у них не получилось, потому что мы увидели, что это бессмысленно и ни к чему не приведет», — заявил Милонов.

Депутат отметил, что многие люди вышли на акции протеста, чтобы просто хорошо провести время, устав от пандемии и закрытия привычных мест развлечения. Милонов уверен, что произошло огромное разделение людей, которые решили не доверять представителям Навального.

Протесты в поддержку Алексея Навального начались после его задержания. При этом многие участники несанкционированных акций даже не знают, за что был осужден блогер.