Политика двойных стандартов: Милонов объяснил позицию Запада по Косово и Крыму

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему западные страны осуждают присоединение Крыма к России, но поддерживают оккупацию Косово. По словам парламентария, в Евросоюзе прибегают к излюбленной политике двойных стандартов.

«Евросоюз критикует Россию за то, что мы приняли в свой состав Крым, население которого выразило желание присоединиться к России. В то же время начало передела Европы началось с воровства, когда албанским и турецким боевикам было позволено оккупировать часть территории Сербии — Косово и Метохию. Ящик Пандоры был открыт с подачи Вашингтона и Брюсселя. Оккупация Косово бандитами и наркоторговцами послужила процессом, который расшатал незыблемость границ в Европе, — заявил Милонов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Западное покровительство вселило в террористов уверенность, что война с Россией всегда будет спонсироваться со стороны стран НАТО, отметил депутат.

«Поэтому отделение Косово от Сербии Запад поддерживает, а бегство крымчан с Украины — нет», — объяснил Милонов.

Напомним, 22 сентября 1991 года албанскими боевиками было провозглашено создание независимой республики Косово. Были созданы вооруженные формирования сепаратистов, которые в 1996 году объединились в так называемую «Армию освобождения Косово» и при поддержке НАТО изгнали сербов с территории Косово. В 2010 году Международный суд ООН признал законность решения властей Косова о провозглашении независимости от Сербии, однако Крыму международные организации отказывают в таком признании.