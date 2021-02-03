Россиянам объяснили актуальность трат маткапитала на ремонт дач

Москва, 2 февраля. Юрист Дмитрий Храмцов объяснил жителям Российской Федерации, как можно будет использовать средства материнского капитала для благоустройства дачного участка.

В Санкт-Петербурге хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт дач. Этот вопрос особенно актуален на фоне бурно развивающегося строительства и остро стоящего вопроса жилья у семей: большинство из них расходует бюджетные средства на улучшение жилищных условий.

«Поскольку недвижимость в городе растет в цене, популярностью начинают пользоваться загородные дома», — передает телеканал «Санкт-Петербург».

В прошлом году в РФ было разрешено использовать маткапитал на покупку жилых домов, в том числе и садовых. Поэтому востребованной становится и реконструкция дач, относящихся к домам для проживания. На полученные деньги россияне не смогут реконструировать стоящие на участках бытовки и вагончики. Сообщается, что на сегодняшний день нет строгих правил как по предоставлению чеков о ремонте, так и по договору на подрядную организацию. Гражданам понадобится лишь проект работ в доме, уточнил Храмцов.

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