Бородина нашла виновных в качестве жизни россиян с зарплатой 20 тысяч рублей

Москва, 2 февраля. Телеведущая Ксения Бородина заявила, что всего добилась сама и продолжает развиваться, за счет чего хорошо живет, а россияне с зарплатой 20 тысяч рублей сами выбрали такую жизнь.

Звезде надоело выслушивать обвинения в том, что ей ничего не пришлось делать ради своего благосостояния. Ведущая настаивает, что ей пришлось попотеть ради достойной зарплаты. А вот люди, жалующиеся на жизнь, просто позволили себе бедствовать, уверена Бородина.

«Если у вас зарплата 20 тыс., это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить», — заявила знаменитость.

Она предложила завидующим ей пользователям превратить это негативное чувство в мотивацию и постараться сделать свою жизнь лучше. Однако не все подписчики сочли этот пост мотивирующим. Некоторые отметили, что, судя по словам звезды, большинство россиян слишком ленивы для большой зарплаты, одна это не может быть так.

Ксения Бородина ранее порассуждала о сожалениях и упущенных возможностях, в частности о «варварском» отношении к собственному телу.