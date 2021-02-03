Жириновский: Навальный должен получить минимум 15 лет тюрьмы

Москва, 2 февраля. Нарушивший условия испытательного срока Алексей Навальный должен за все свои преступления отсидеть в тюрьме 15-20 лет, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

После отбывания срока блогеру необходимо пройти пятилетний курс лечения в специализированном медицинском учреждении. Таким образом политик в интервью РИА Новости отреагировал на решение Симоновского суда о лишении свободы основателя ФБК (признан в РФ иноагентом) почти на три года.

«Поэтому ему надо сидеть за «Кировлес» пять лет, за «Ив Роше» — пять лет, за оскорбление ветерана — пять лет, за мошеннические действия в его Фонде борьбы с коррупцией... — пять лет», — объяснил Жириновский.

Ранее условный срок Навального в рамках дела «Ив Роше» заменили на реальный. Его приговорили к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения.