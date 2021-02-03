Милонов сравнил Зеленского с кошмарным клоуном Пеннивайзом

Депутат Государственной думы Виталий Милонов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» сравнил президента Украины Михаила Зеленского с самым узнаваемым монстром американского писателя Стивена Кинга Пеннивайзом.

«Если проводить аналогии, то Михаил Зеленский — это некий маньяк, который смеется над смертью. Но не побеждая смерть, а убивая. Он подобен герою романа Стивена Кинга Пеннивайзу. Этот метафизичный сборный коктейль из макдональдского клоуна и смерти», — заявил Милонов.

В обсуждении Украины депутат затронул тему политической зависимости Украины от западных стран, от которых поступают денежные вливания, позволяющие поддержать экономику страны. При этом Милонов отметил, что России не следует оглядываться на Запад в поисках поддержки и тем более стесняться поддерживать тех, кто делегирован руководить народом Донбасса.

«Мы должны принять риски, Запад нам этого прощать не будет. Сейчас у нас сильный президент, поэтому жизнь в России улучшается, будет прозападный, жизнь станет хуже», — заметил депутат Госдумы.

Нынешний президент Украины Михаил Зеленский начинал свою карьеру как КВН-щик, впоследствии Зеленский прославился как комедийный актер и шоумен. Клоун Пеннивайз, герой романа «Оно» Стивена Кинга и одноименной экранизации, прославился как прячущийся в канализации мистический убийца детей. Прототипом Пеннивайза стал американский серийный убийца Джон Уэйн Гейси, убивший 33 человека.