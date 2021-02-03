Холли Берри отказалась от гендерных установок в воспитании сына

Лос-Анджелес, 2 февраля. Американская Холли Берри рассказала, что воспитывает семилетнего сына вне гендерных установок, так как хочет научить его рефлексировать и защитить от вредных стереотипов.

В какой-то момент звезда почувствовала, что общество учит ее сына Масео ставить себя выше противоположного пола. Тогда актриса начала разговаривать с наследниками о различиях между девочками и мальчиками, а также отсутствии этих различий во многих вопросах. Даже в таком юном возрасте у Масео начали укореняться стереотипы, навязанные окружающими.

«Мне пришлось сломить это в нем, дать ему новую перспективу, бросить вызов подобным мыслям и попросить его разобраться, откуда они пришли», — заявила Берри.

Она добавила, что хочет вырастить наследника думающим человеком, способным отделить общественные установки от истины. Пока он еще мал, вопросы, которые поднимает актриса, достаточно простые, но все же требующие рассуждения. Например, она спрашивает Масео, почему тот или иной цвет считается девчачьим.

Ранее звезда фильма «Хроники Нарнии» Тильда Суинтон назвала себя квиром,то есть человеком, не соответствующим стандартам гендерной идентичности.