Массовая вакцинация от COVID-19 позволит повысить ВВП России

Москва, 2 февраля. Факторы, от которых будет зависеть показатель российского ВВП в 2021 году, назвала замминистра экономического развития Полина Крючкова.

Эксперты ведомства ожидают, что рост экономики РФ по итогам текущего года составит 3,3%. Удастся достичь этой цели или нет, покажут ход выполнения Общенационального плана восстановления экономики, а также скорость вакцинации населения от COVID-19.

Первая оценка ВВП страны за 2020 год (снижение на 3,1%) оказалась лучше прогнозов Минэкономразвития. По словам Крючковой, уже очевидно, что Россия прошла кризисный год лучше, чем большинство других крупных экономик. Для сравнения, ВВП США упал на 3,5%, Германии — на 5%, Франции — на 8,3%.

Ключевую роль здесь сыграли оперативно принятые правительством меры поддержки граждан и бизнеса. Кроме того, была смягчена бюджетная и денежно-кредитная политика. Важное значение имела и передача ответственности за введение ограничений на уровень регионов, чтобы власти там действовали исходя из конкретной эпидемиологической обстановки. В свою очередь большая часть бизнеса сумела адаптироваться к новым условиям и перестроить свою работу, добавила Крючкова.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый заверил, что поставки вакцины за рубеж никак не отразятся на ее доступности для россиян.

Запись на вакцинацию против коронавируса ранее появилась на Госуслугах, передает «ФедералПресс».