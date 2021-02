США пытаются спасти провальные корабли Zumwalt при помощи морских беспилотников

Вашингтон, 2 февраля. Беспилотный корабль Sea Hunter мог бы спасти не слишком удачный проект по созданию эсминцев типа Zumwalt, считают американские аналитики.

Экспериментальное подразделение, получившее название Surface Development Squadron One (SURFDEVRON One) было сформировано командованием ВМС США, пишет Майкл Пек в своей статье для The National Interest, перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. В его состав вошли эсминцы типа Zumwalt, а также роботизированный корабль Sea Hunter. По словам эксперта, военнослужащие планируют создать тактику взаимодействия морских беспилотников с классическими боевыми судами, а также протестировать новейшие образцы оружия.

Выбор эсминцев типа Zumwalt для испытаний удивил Пека. Он напомнил о проблемной судьбе дорогостоящих стелс-кораблей, проект по созданию которых так и не был реализован в полной мере. Эксперт подчеркнул, что Пентагон сильно урезал финансирование программы по строительству этих кораблей. Аналитик ссылается на заявление американского вице-адмирала Ричарда Брауна, который отметил высокую степень автоматизации таких эсминцев, ввиду чего они прекрасно подходят для работы с беспилотниками. Морской автономный корабль станет отличным спутником стелс-эсминца, уверен Браун.

«Не вдаваясь в секретные подробности, скажу, что можно представить, как беспилотник мог бы поддержать эсминец класса Zumwalt во время выполнения боевой задачи», — сказал вице-адмирал.

Sea Hunter представляет собой небольшой автономный корабль, способный выслеживать в море малошумные дизельные субмарины на протяжении нескольких дней в ожидании подхода основных ударных сил ВМС США, считает Пек.

«По сути, Sea Hunter — это шаг к созданию беспилотного эсминца типа Zumwalt и кивок в сторону будущего, где автономные корабли возьмут на себя такие скучные задачи, как слежка за подводными лодками», — резюмировал аналитик.

Ранее стало известно о планах Пентагона оснастить эсминцы типа Zumwalt оружием из фантастических фильмов — рельсотронами, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.