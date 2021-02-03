Военный эксперт объяснил причины модернизации комплекса «Гермес»

Москва, 2 февраля. Новый ударный комплекс будет обладать более мощной и скоростной ракетой по сравнению со своей предыдущей версией.

Госкорпорация «Ростех» заявила о намерении создать новый ударный комплекс «Гермес 2.0» с более скоростной и мощной ракетой. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что доработка ударного комплекса «Гермес» может быть связана с уязвимостью нынешнего варианта перед средствами ПВО и ЗРК блока НАТО.

Запланированная опытно-конструкторская работа над комплексом «Гермес 2.0» предусматривает повышение скорости полета ракеты и увеличение боевой мощи в 2-2,5 раза.

Как рассказал Кнутов в комментарии NN, «Гермес» — это первый комплекс, которые способен поражать цели на дальности до 100 км, не теряя при этом точности.

«Ее скорость — более 1 Маха. При использовании залпа ракетами есть возможность индивидуального наведения каждой из них на свою цель. Новая ракета для комплекса «Гермес 2.0» будет иметь скорость до 8 Махов, это значительно усложнит ее обнаружение и перехват системами противовоздушной обороны противника», — пояснил эксперт.

К тому же модернизированный «Гермес» будет приспособлен для установки на корабли, самолеты и вертолеты.

Однако и первая версия комплекса «Гермес» оставила позади западные аналоги. ФАН рассказывал, как иностранные эксперты отзывались о российском комплексе. При этом российские конструкторы не остановились на достигнутом: на основе «Гермеса» было запланировано создание новых гиперзвуковых мини-ракет, сообщает Царьград.