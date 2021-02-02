Иностранные студенты смогут вернуться в тульские вузы

Тула, 2 февраля. Коронавирус в Тульской области идет на спад. И у иностранных студентов, которые покинули пределы России в связи с пандемией, постепенно появляется возможность вернуться в вузы.

Подробно о том, какая ситуация сложилась в опорном вузе – Тульском государственном университете – рассказала ФАН директор института международного образования ТулГУ Ольга Гладкова.

«В апреле-мае 2020 года Посольства некоторых иностранных государств в Российской Федерации организовывали вывозные эвакуационные рейсы для своих граждан из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Подавляющее большинство обучающихся из иностранных государств остались на территории РФ», – говорит Ольга.

В этот период ТулГУ по собственной инициативе покинули 24 иностранных студента из более 600 иностранцев, обучавшихся в ТулГУ по очной форме.

В настоящее время за пределами России находится 51 иностранный студент. Цифра изменилась, поскольку к уехавшим весной 2020 прошлого года, добавились первокурсники, поступившие в ТулГУ, которые не могут въехать в РФ.

«К сожалению, въезд в Россию для большинства иностранных студентов ТулГУ, имеющих визу категории «Учеба 005», все еще остается невозможным, – продолжает Ольга Гладкова. – Список «открытых» стран регламентируется новыми редакциями Распоряжения Правительства РФ. На данный момент возможность вернуться в ТулГУ имеют только граждане Вьетнама, Египта и Танзании при условии прямого перелета в Россию. Сложно прогнозировать, когда большинству иностранных студентов будет разрешен въезд в Россию, поэтому мы ждем особого распоряжения Правительства РФ».

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора возвращающиеся из-за рубежа иностранные студенты ТулГУ будут допущены к учебному процессу только после обязательной 14-дневной (со дня въезда в РФ) изоляции и отрицательного результата теста на коронавирус методом ПЦР, взятого на 11-й день изоляции. Для этих целей в ТулГУ подготовлено 136 мест для прохождения обязательной изоляции. Организовано питание.

«ТулГУ с нетерпением ждут возвращения иностранных студентов как уехавших еще весной 2020 года, так и вновь поступивших. Мы очень надеемся, что наша большая и дружная семья снова будет вместе!» – говорит Ольга.

В Тульском госуниверситете обучаются студенты из более 60 стран мира: есть представители Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Зарубежья и ряда Европейских стран.

Наиболее популярные образовательные программы среди иностранных граждан, прибывающих на обучение в ТулГУ – это «Лечебное дело», «Лингвистика», «Химия», «Биология», «Гостиничное дело», «Архитектура», «Горное дело», «Таможенное дело», «Юриспруденция», «Экономика» и др.

Отметим, всего же в шести вузах региона обучается чуть более тысячи студентов из 73 стран мира. 177 пока находятся за пределами России. Как стало известно ФАН, они покинули учебные заведения в первую волну коронавирусной инфекции. Сейчас, в связи с постепенным восстановлением авиасообщения с различными странами, прорабатывается вопрос возвращения и остальных иностранцев.

В настоящий момент в регионе находятся около 900 иностранных студентов. Они все это время оставались в Тульской области и продолжали обучение, так как вузы не переходили на удаленку.