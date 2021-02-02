Цукерберг намерен использовать «слишком большую власть» Facebook на службе Байдену

Глава Facebook Марк Цукерберг признал, что компания получила слишком много власти, и выразил готовность сотрудничать с президентом США Джо Байденом. Об этом стало известно после утечки в Сеть записи видеоразговора Цукерберга с топ-менеджерами Facebook.

Запись видеоразговора топ-менеджмента Facebook опубликовал канал Project Veritas. Видео проливает свет на то, какую роль будут играть IT-гиганты в президентство Байдена.

«В свой первый день президент Байден уже издал ряд исполнительных распоряжений по тем областям, которые нас как компанию действительно очень волнуют. Я думаю, что все это были важные и позитивные шаги, и я с нетерпением жду возможностей, когда Facebook сможет работать вместе с новой администрацией над некоторыми из главных приоритетов, начиная с ответа на COVID-19», — заявил Цукерберг.

Бывший вице-премьер Великобритании, нынешний вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг обратил внимание коллег, что критики Facebook заявляют, что частные компании получили слишком много власти, они должны принимать решения в соответствии с демократическими принципами. Клегг напомнил о блокировке аккаунта Дональда Трампа после беспорядков на Капитолийском холме 6 января.

«Мы согласны с этим. Марк [Цукерберг] ясно дал понять, что в идеале Facebook не будет больше принимать решения самостоятельно. Мы хотели бы принимать эти решения в соответствии с демократически согласованными правилами и принципами. Но на данный момент эти демократически избранные и согласованные правила отсутствуют. Мы должны создавать их в реальном времени», — сказала Клегг.