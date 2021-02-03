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Стариков объяснил, почему на Украине нет сопротивления неонацистам

Стариков объяснил, почему на Украине нет сопротивления неонацистам

На Украине дискриминируется русский язык. Так, согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», единственным официальным языком в стране является украинский. Закон закрепляет обязательное использование украинского языка в публичной сфере и ограничивает возможность использования языков национальных меньшинств, включая русский. Попытки введения многоязычия рассматриваются как свержение конституционного строя. Почему на Украине никто не пытается бороться с дискриминацией русского языка и проявлением нацизма, рассказал писатель, член экспертного совета партии «За правду» Николай Стариков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Я не думаю, что Россия сделала все необходимое для защиты прав русских и русскоязычных людей на Украине. Россия безусловно поддерживает ДНР и ЛНР, но ситуация в Донбассе находится в очевидном дипломатическом тупике. Я думаю, что уже никто не верит, что Минский переговорный процесс может решить ситуацию», — сообщил Николай Стариков.

Политик также рассказал, что общего у жителей Украины и людей «второго сорта» в Третьем рейхе.

Стариков объяснил, почему на Украине нет сопротивления неонацистам

«Почему люди «второго сорта» в Третьем рейхе не протестовали? Ответ прост — у них не было никакой политической легальной возможности бороться. Тогда очень быстро создали репрессивные механизмы. Людей просто сажали, убивали или запугивали. Точно такой же процесс мы наблюдаем на Украине. С момента государственного переворота началось очень быстрое формирование карательных органов. Буквально за несколько месяцев были созданы добровольческие батальоны, которые частично превратились в карательные части внутри Украины, сейчас они же частично находятся в Донбассе. Дальше началось введение нацистского режима в украинскую армию. А дальше начались репрессии против тех, кто не был с этим согласен»,  — рассказал эксперт.

По его словам, именно поэтому сегодня на Украине невозможно в легальном поле противостоять нацизму и дискриминации русскоязычного населения. Любое невинное высказывание о том, что Украина и Россия являются братскими странами, приводит к потере работы и прямому физическому насилию. Тюрьмы полны людей. А причиной того, что «люди придавлены к низу» является репрессивный механизм, подчеркнул Николай Стариков.

Ранее обозреватель ФАН Евгений Бень писал, что украинский национал-социализм, в отличие от немецкого, это не фанатичное умопомрачение зрелого человека, а истерика тинейджера, сопровождающая его крайне осложненное развитие. Такой «херой» в пассионарном состоянии способен на любые маргинальные действия, подчас даже лишенные мотивации. Опасность для России украинского нацизма предвидели в первой половине XX века выдающиеся мыслители русского зарубежья Георгий Федотов и Иван Ильин. Еще в конце 1920-х годов Федотов писал, что развал СССР начнется с усиления украинского национализма, который питается в первую очередь не идеями национального возрождения, а русофобией, и основывается не на созидании, а на разрушении, противопоставлении украинцев русской истории и России.

Источник: Федеральное агентство новостей
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