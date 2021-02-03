Стариков объяснил, почему на Украине нет сопротивления неонацистам

На Украине дискриминируется русский язык. Так, согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», единственным официальным языком в стране является украинский. Закон закрепляет обязательное использование украинского языка в публичной сфере и ограничивает возможность использования языков национальных меньшинств, включая русский. Попытки введения многоязычия рассматриваются как свержение конституционного строя. Почему на Украине никто не пытается бороться с дискриминацией русского языка и проявлением нацизма, рассказал писатель, член экспертного совета партии «За правду» Николай Стариков в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Я не думаю, что Россия сделала все необходимое для защиты прав русских и русскоязычных людей на Украине. Россия безусловно поддерживает ДНР и ЛНР, но ситуация в Донбассе находится в очевидном дипломатическом тупике. Я думаю, что уже никто не верит, что Минский переговорный процесс может решить ситуацию», — сообщил Николай Стариков.

Политик также рассказал, что общего у жителей Украины и людей «второго сорта» в Третьем рейхе.

«Почему люди «второго сорта» в Третьем рейхе не протестовали? Ответ прост — у них не было никакой политической легальной возможности бороться. Тогда очень быстро создали репрессивные механизмы. Людей просто сажали, убивали или запугивали. Точно такой же процесс мы наблюдаем на Украине. С момента государственного переворота началось очень быстрое формирование карательных органов. Буквально за несколько месяцев были созданы добровольческие батальоны, которые частично превратились в карательные части внутри Украины, сейчас они же частично находятся в Донбассе. Дальше началось введение нацистского режима в украинскую армию. А дальше начались репрессии против тех, кто не был с этим согласен», — рассказал эксперт.

По его словам, именно поэтому сегодня на Украине невозможно в легальном поле противостоять нацизму и дискриминации русскоязычного населения. Любое невинное высказывание о том, что Украина и Россия являются братскими странами, приводит к потере работы и прямому физическому насилию. Тюрьмы полны людей. А причиной того, что «люди придавлены к низу» является репрессивный механизм, подчеркнул Николай Стариков.

Ранее обозреватель ФАН Евгений Бень писал, что украинский национал-социализм, в отличие от немецкого, это не фанатичное умопомрачение зрелого человека, а истерика тинейджера, сопровождающая его крайне осложненное развитие. Такой «херой» в пассионарном состоянии способен на любые маргинальные действия, подчас даже лишенные мотивации. Опасность для России украинского нацизма предвидели в первой половине XX века выдающиеся мыслители русского зарубежья Георгий Федотов и Иван Ильин. Еще в конце 1920-х годов Федотов писал, что развал СССР начнется с усиления украинского национализма, который питается в первую очередь не идеями национального возрождения, а русофобией, и основывается не на созидании, а на разрушении, противопоставлении украинцев русской истории и России.