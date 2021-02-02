Нижегородский электрик спас тонущего в реке мальчика

Нижний Новгород, 2 февраля. Житель деревни Болтино отреагировал на просьбу соседского мальчика и спас его брата от неминуемой гибели. Очевидцы рассказали, что ребенок едва не утонул в реке.

Школьник упал в водоем во время катания на «ватрушке». Предположительно, мальчик съехал со склона и едва замерзший лед сразу же треснул. Ребенка спас местный житель, работающий электриком.

«Я прибежал туда — он уже лежал без движения в воде лицом вниз, его крутило в заводи. Я и не понял, как в воду забежал!», — поделился собеседник.

По словам мужчины, подростку пришлось сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Позже к месту прибыли медики, они доставили юного пациента в больницу для осмотра, после этого врачи отпустили мальчика домой.

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