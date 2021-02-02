Домашний арест Навального засчитают в его реальный срок лишения свободы

Москва, 2 февраля. Блогер Алексей Навальный проведет в колонии общего режима 2 года 8 месяцев. В срок лишения свободы будет засчитан год пребывания под домашним арестом.

Соответствующее решение вынесли в здании Мосгорсуда. При оглашении приговора в зале присутствовали журналисты, дипломаты, а также супруга блогера Юлия Навальная. Условный срок основателя признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» по делу «Ив Роше» заменили на реальный.

Заседание проходило в выездном формате. Симоновский суд Москвы не смог вместить в себя всех представителей СМИ, которые захотели присутствовать на слушании. Пересмотр дела, связанного с «Ив Роше», инициировали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).