Миша Вацич: Сильная Россия — это гарант правды в мире

О возможности защитить проживающих на территории балканских стран сербов рассказал на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН председатель партии «Српска Десница» («Сербские правые») Миша Вацич.

«История меняется. У нас уже был прецедент 100 лет назад, когда территории Северной Албании были как раз территорией Сербии после освобождения от турок. Сейчас у нас другая ситуация, когда у нас пытаются отобрать Косово и Метохию. Что будет в будущем, зависит не только от нас, но и от того, насколько сильна РФ. Сильная Россия — это гарант правды в мире. У нас есть пример Сирии, которая закончила бы так же, как Югославия, если бы не вмешательство РФ. Также я хотел бы сказать, что наш путь свободы и объединения сербских стран, как и земель русского мира, — путь вечной борьбы», — заявил он.

Вацич отметил, что впервые за много лет правительства нескольких балканских стран подошли к проблеме населения бывшей Югославии сообща. Он считает, что ряд стран, например Хорватия, должны поспособствовать возвращению сербов на свои территории.

«Главное — не сделать еще хуже своими политическими шагами и сохранить свой народ, развивать свои страны, чтобы они были сильнее. У нас впервые ситуация, когда президент Боснии и Герцеговины стоит на сербской стороне. Такая же ситуация и с премьер-министром Черногории. Это гарант защиты сербов, которые живут вне страны», — сказал политик.

Рост межэтнического противостояния, сепаратистские выступления, провоцированные и поддержанные НАТО, привели в начале 1990-х годов к серии конфликтов и распаду Югославии, в которую входила и Сербия. Длительный период пребывания у власти Социалистической партии Сербии завершился в 2000 году после бомбардировок сербских городов авиацией НАТО (1999 год) и ввода в Косово миротворческих сил ООН. В июне 2006 года прекратил существование и государственный союз Сербии и Черногории.