Вице-премьер ПНС Майтыг создаст спецкомитет по тюрьмам и СИЗО в Ливии

Триполи, 2 февраля. Специальный комитет по проверке условий содержания заключенных в тюрьмах может появиться в Ливии. С такой инициативой выступил заместитель главы Президентского совета ПНС Ливии Ахмед Майтыг.

В официальном Twitter-аккаунте вице-премьер заявил, что создаст профильную группу, которая обследует места лишения свободы в североафриканском государстве.

«Я создам специальный комитет для проверки условий всех тех, кто на законных основаниях и принудительно содержится в тюрьмах и следственных изоляторах в стране», — говорится в публикации.

سأنشئ لجنة خاصة لمراجعة أوضاع كل المحتجزين قانونا وقسرا في السجون ومراكز التوقيف في ليبيا .#ليبيا — تجمع أنصار النائب أحمد معيتيق (@ahmed_mitig) February 2, 2021

Ахмед Майтыг, по-видимому, решил узнать, в каких условиях отбывают наказание преступники, осужденные в североафриканском государстве. Об этом не понаслышке знает освобожденный после полутора лет в ливийском плену российский социолог Максим Шугалей. С мая 2019 по декабрь 2020 года он незаконно удерживался в тюрьме «Митига» в Триполи.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что вице-премьер ПНС посещал Москву с рабочим визитом. Во время поездки он встретился с рядом российских представителей, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова, его заместителя Михаила Богданова и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В ходе переговоров Майтыг высказался о желании Триполи закупить несколько пассажирских самолетов SSJ100 и МС-21, а также привлечении российских компаний к восстановлению инфраструктуры североафриканского государства.

Максим Шугалей назвал вице-премьера ПНС Ливии «технокрадом», у которого в приоритете вопросы социально-экономического развития своей страны.