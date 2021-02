Ученые обнаружили механизм возникновения опасного рака крови

Вашингтон, 2 февраля. Группа американских ученых выявила механизм, который способен предотвратить дальнейшее развитие самого опасного рака крови.

Итогами своего эксперимента они поделились в научной статье, которую опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Исследователи установили, что злокачественные клетки лимфобластного лейкоза обладают повышенным уровнем лактоназы.

Она, в свою очередь, обладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами. Кроме того, молекула провоцирует процесс вырабатывания энергии и обеспечивает рост злокачественных клеток.

При помощи потери лактоназы можно предотвратить дальнейшее развитие лейкемии, добавили ученые. Показатель ее ферментативной активности может стать своеобразной «мишенью» для лекарственных препаратов.

Не так давно стало известно, что искусственный интеллект может помочь медикам лечить COVID-19. Такой вывод сделали петербургские ученые после продолжительных исследований.