Судья: Навальный должен отправиться в колонию общего режима

Москва, 2 февраля. Блогеру Алексею Навальному предстоит отбывать наказание в колонии общего режима. Такое решение вынес Симоновский районный суд.

Выездное заседание Симоновского районного суда состоялось в Москве 2 февраля. Присяжные рассматривали дело Навального по инициативе ФСИН. Блогер отбывал условное наказание и в течение нескольких месяцев не показывался у инспектора. ФСИН предложила заменить Навальному условный срок на реальный за это нарушение.

Блогера приговорили к 3,6 года заключения в колонии общего режима, однако в этот приговор войдет срок пребывания Навального под домашним арестом, поэтому в заключении осужденный проведет 2 года 8 месяцев.