Расставшаяся с женихом Волочкова похвасталась новым паспортом

Москва, 2 февраля. Балерина Анастасия Волочкова, отпраздновавшая 20 января 45-летие, получила новый паспорт, о чем поспешила рассказать поклонникам.

Бывшая солистка Большого театра опубликовала несколько снимков в социальной сети Instagram сразу после вручения ей нового документа.

«Получить новый паспорт в Настасьинском переулке очень символично», — написала она в посте.

На фотографиях балерина позирует в белой шубе и сапогах в тон.

Многие поклонники порадовались за танцовщицу и поздравили ее с новым этапом в жизни, передает «Вечерняя Москва». Некоторые однако не сразу поняли смысл публикации Волочковой и решили, что она все же вышла замуж. А другие раскритиковали звезду за грамматические ошибки в тексте.

«С новым паспортом жизнь только начинается», — написал один из комментаторов.

Волочкова и правда словно бы начинает новый жизненный этап. Она рассталась с возлюбленным, за которого собиралась замуж, а недавно объявила о планах продать недвижимость в элитном комплексе в Астрахани. По неподтвержденным данным, от бывшего супруга, бизнесмена Игоря Вдовина ей достались 22 квартиры.